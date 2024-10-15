Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 27'ye çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 300 polis, 8 narkotik madde arama köpeği, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron destekli operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. 32 şüpheliye yönelik 32 adreste yapılan aramada gözaltına alınan şüpheli sayısı 27'ye çıktı.

Operasyonda şüphelilerin ev ve üst aramalarında 43,09 gram sentetik kannabinoid, 151 sentetik ecza, 32,37 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, silah, tüfek, 58 mermi ve 2 av fişeği ve 5 adet payp ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şahsın yapılan UYAP-GBT sorgulamasında, 1 şahsın "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması (ilamat) ve Bıçak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma (ifade)" suçundan, 1 şahsın "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan ifadeye yönelik aranmalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE