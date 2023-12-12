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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin değeri 5 milyon TL olarak belirlendi.

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
12.12.2023 - 13:47,  Güncelleme: 13:55
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 546,98 gram sentetik cannabinoid hammaddesi, 34 sentetik ecza, 1,56 gram skunk, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2.880 gram ağırlığında madde, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 litre aseton, 4 silah 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'sü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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