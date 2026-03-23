Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Mart tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 9 bin 948 şahıs, 3 bin 441 araç incelendi. Denetimler sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalanırken 470 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda, 331 gram narkotik madde, 119 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 44 bin Türk Lirası ele geçirildi. 59 şüpheliye adli işlem yapılması sonucunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 4 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 48 şahıs hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE