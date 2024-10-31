Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL'lik Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL'lik Metamfetamin Ele Geçirildi

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL\'lik Metamfetamin Ele Geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 202,19 gram metamfetamin ile bir şüpheli tutuklandı.

31.10.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri 700 bin TL değerinde 202,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Gelibolu'da bir otobüste yolculuk yapan hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli M.A.B. gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 700 bin TL değerinde 202,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL'lik Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:52 Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz!
12:29 Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
11:46 Kayyum Can Aksoy’un ilk hamlesi Özer’in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu
10:46 Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:22 Osayi-Samuel’den canlı yayında transfer açıklaması Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması
19:21 Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
18:55 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
18:15 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
18:14 Süper Lig’in köklü takımı Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekibine elendi Süper Lig'in köklü takımı Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi
18:06 Astrolog Aysun Koç, Akrep burcundaki Yeni Ay’ın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi Astrolog Aysun Koç, Akrep burcundaki Yeni Ay'ın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi
18:00 Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Kolluk kuvvetleri, zor kullanma yetkisini doğru kullanıyor mu Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren: Kolluk kuvvetleri, zor kullanma yetkisini doğru kullanıyor mu?
17:56 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 14:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL'lik Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.