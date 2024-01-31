Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve 2 ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara geçit vermiyor. Ekipler, il dışından kente getirilen uyuşturucu maddelerin satılmasını engellemek ve zehir tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çanakkale, Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1.565 gram esrar maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, öğütücü, 12 sentetik hap, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Jandarma tarafından şüpheliler, S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. ve yabancı uyruklu S.E. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE
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Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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