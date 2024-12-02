Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 240.35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli E.A. gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakkında işlem yapılan E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklama - Son Dakika
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