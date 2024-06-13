Çanakkale'de Yalova köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında saat 14.12 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 14.15'te ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 15 hizmet aracı, 6 treyler ve 345 personelle müdahale edildi. Yangın yapılan hummalı çalışma sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE