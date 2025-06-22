Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı
22.06.2025 17:46
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Biga'daki yangında 2 dekar orman ve 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar ormanlık, 40 dekar zirai alan zarar gördü.

Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 2 dekar orman, 40 dekar zirai alan zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Tarım, Yaşam, Biga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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