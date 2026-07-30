Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'de 6.5 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası alanlar dronla görüntülendi.

Çanakkale'de 6 buçuk saatte kontrol altına alınan yangındaki yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 4 gün boyunca ateş yakmak yasaklandı

Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor. Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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