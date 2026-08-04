Çanakkale\'de Yangın Önlemi

Çanakkale'de kritik hava şartları nedeniyle 3 gün boyunca yangına sebep olacak her türlü araç ve makine ile ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

Çanakkale'de meteorolojik tahmin verileri ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda; 4 Ağustos Salı gününden itibaren 3 gün boyunca il genelindeki ormanlık alanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve yer yer kuvvetli rüzgarların anlık hamlelerle fırtınamsı şiddete ulaşabileceği bekleniyor. Bu nedenle 3 gün boyunca il genelinde meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olduğu öngörülüyor.

Ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 4 Ağustos Salı gününden itibaren 3 gün süreyle Çanakkale genelinde; biçer-döver ve balya makinası kullanılarak hasat ve balyalama yapmak, açık alanda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebep olacak her türlü araç ve makine ile ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.