Çanakkale'de Yangında Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
Çanakkale'de çıkan ot yangınında kulübesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'de yol kenarında çıkan ot yangınında bölgedeki barakada kilitli olan köpek mahsur kaldı.
Yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arasında kulübesinde mahsur kalan bir köpek dumandan etkilendi.
Kaynak: İHA
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