Çanakkale'deki operasyonlarda 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'deki operasyonlarda 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Çanakkale\'deki operasyonlarda 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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Çanakkale'de 12-19 Ekim'de düzenlenen huzur uygulamaları ve operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Ayvacık'taki GÖKSEM'e teslim edildi; onlara organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük eden 2 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-19 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamaları ve operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 7 bin 500 şahıs ve bin 327 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. 326 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda 180 gram narkotik madde, 47 hap, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Çanakkale'den yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda olaylarda kullanılan 2 araç, 9 bin 400 Türk lirası, 18 can yeleği ile can simidi ele geçirildi. Toplamda 75 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. 9 şüpheli tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 135 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA
Çanakkale3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

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