Çanakkale'deki Orman Yangınlarına Süleymanpaşa Belediyesi Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'deki Orman Yangınlarına Süleymanpaşa Belediyesi Müdahale Etti

Çanakkale\'deki Orman Yangınlarına Süleymanpaşa Belediyesi Müdahale Etti

Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahalede bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi, yangınla mücadeleye destek verdi. Ekip, su ikmali yaparak yangının büyümesini engelledi.

24.06.2024 13:41  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de peş peşe çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi de, yangınlarda ön saflarda mücadeleye destek verdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında başlayan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına, Süleymanpaşa Belediyesi de destek verdi. Kısa adı SPAK olan tamamı gönüllü belediye çalışanlarından oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimine bağlı ekipler, ilk günden itibaren yangınla mücadele çalışmalarına müdahil oldu.

Akredite olmuş altı gönüllü arama kurtarma personeli ve iki su tankeri ile orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılan Süleymanpaşa Belediyesi, iki gün boyunca aktif olarak sahada yer aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü ve SPAK Lideri Turgut Ünsal yönetiminde çalışmalara katılan ekip, iki gün boyunca söndürme ekiplerine 200 tonun üzerinde su ikmali gerçekleştirmenin yanı sıra bir köyde tutuşan bir samanlığa da doğrudan müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Başkan Volkan Nallar SPAK ekibini kutladı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çanakkale orman yangınlarında can kaybı, yaralanma ya da ciddi maddi kayıplar oluşmamasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Volkan Nallar, "Çanakkale'mize ve ülkemize çok geçmiş olsun. Ormanlarımız yandığında bizim de ciğerlerimiz yanıyor. Tesellimiz can kaybının ve yaralımızın olmaması. Telafi edilebilecek mal kayıpları ile atlatılan bu felaket umarız son olur. Çanakkale'deki yangınlarda biz de belediye olarak mücadeleye destek verdik. SPAK ekibimiz aktif ve başarılı bir çalışma ile iki gün boyunca müdahale çalışmalarına katıldı. Tamamen gönüllü olarak bu çalışmalara katılan personelimizi kutluyor ve kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Çanakkale, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'deki Orman Yangınlarına Süleymanpaşa Belediyesi Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
12:06 Michael Saylor’dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'deki Orman Yangınlarına Süleymanpaşa Belediyesi Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement