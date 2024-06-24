Çanakkale\'deki Orman Yangınlarına Süleymanpaşa Belediyesi Müdahale Etti

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Çanakkale'de peş peşe çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi de, yangınlarda ön saflarda mücadeleye destek verdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında başlayan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına, Süleymanpaşa Belediyesi de destek verdi. Kısa adı SPAK olan tamamı gönüllü belediye çalışanlarından oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimine bağlı ekipler, ilk günden itibaren yangınla mücadele çalışmalarına müdahil oldu.

Akredite olmuş altı gönüllü arama kurtarma personeli ve iki su tankeri ile orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılan Süleymanpaşa Belediyesi, iki gün boyunca aktif olarak sahada yer aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü ve SPAK Lideri Turgut Ünsal yönetiminde çalışmalara katılan ekip, iki gün boyunca söndürme ekiplerine 200 tonun üzerinde su ikmali gerçekleştirmenin yanı sıra bir köyde tutuşan bir samanlığa da doğrudan müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Başkan Volkan Nallar SPAK ekibini kutladı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çanakkale orman yangınlarında can kaybı, yaralanma ya da ciddi maddi kayıplar oluşmamasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Volkan Nallar, "Çanakkale'mize ve ülkemize çok geçmiş olsun. Ormanlarımız yandığında bizim de ciğerlerimiz yanıyor. Tesellimiz can kaybının ve yaralımızın olmaması. Telafi edilebilecek mal kayıpları ile atlatılan bu felaket umarız son olur. Çanakkale'deki yangınlarda biz de belediye olarak mücadeleye destek verdik. SPAK ekibimiz aktif ve başarılı bir çalışma ile iki gün boyunca müdahale çalışmalarına katıldı. Tamamen gönüllü olarak bu çalışmalara katılan personelimizi kutluyor ve kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ