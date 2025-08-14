Çanakkale\'deki Yangın 24 Saat Sürdü

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sürdü. Yangında kül olan ormanlar havadan dron ile görüntülendi.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 13 Ağustos 14.25 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE
