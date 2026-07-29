Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez de çıkan orman yangınının tamamen, Ayvacık ilçesindeki orman yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde orman yangınları devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Çanakkale için beklenen müjde geldi. Bakan Yumaklı sosyal medya paylaşımında Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyünde başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alınığını açıklandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan orman yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.