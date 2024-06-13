Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler tarafından müdahale ediliyor. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.

13.06.2024 18:38
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi civarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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