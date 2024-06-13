Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi civarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.
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