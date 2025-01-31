Cani Baba Tutuklu Kalacak

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Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babanın tutukluluğu devam edecek

Cani babanın telefonda anneye, "Boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin" sözleri izleyenlerin kanını dondurmuştu

İZMİR - İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan'ın tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi. Baba Apaslan tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak tehditler savuran Şiyar Alpaslan (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Şiyar Alpaslan'ın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edildi.

Kan donduran ayrıntılar iddianamede yer aldı

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına değinildi. Şiyar Alpaslan'ın, bıçağı çocuğu olan B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Öte yandan iddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna da vurgu yapıldı.

'Görüntüler eski'

İddianamede yer alan sanığın ifadesinde, Şiyar Alpaslan'ın eşine sinirlendiği için oğlunun boğazına bıçak dayadığını ancak zarar vermediğini, görüntünün eski olduğunu söylediği belirtildi.

6,5 yıla kadar hapis istemi

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tahliye talebi

Davanın ilk duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Savcı, sanığın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesi yönünde görüş sundu. Mahkemenin kararı da bu yönde oldu.

Hakim ayrıca sanığa, 'eşiyle aralarında yaşanan problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması' yönünde uyarıda bulundu. Aynı suçu işlemesi halinde bu kez tahliye verilmeyeceğini de söyledi. Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tahliye kararına itiraz

Öte yandan, Şiyar Alpaslan hakkında verilen tahliye kararına ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazın kabul edilmesi sonucunda Şiyar Alpaslan, cezaevinden tahliye edilmeyecek ve tutukluluk halinin devamı sağlanacak. Çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi sebebiyle de yargılamasına tutuklu olarak devam edilecek.