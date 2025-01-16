Cani Babaya 6.5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Cani Babaya 6.5 Yıl Hapis İstemi

Cani Babaya 6.5 Yıl Hapis İstemi

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu tehdit eden baba hakkında 6.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

16.01.2025 13:34
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İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan iddianamede Şiyar Alpaslan'ın 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak tehditler savuran Şiyar Alpaslan (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Şiyar Alpaslan'ın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edildi.

Kan donduran ayrıntılar iddianamede yer aldı

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına değinildi. Şiyar Alpaslan'ın, bıçağı çocuğu olan B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Öte yandan iddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna da vurgu yapıldı

'Görüntüler eski'

İddianamede yer alan sanığın ifadesinde, Şiyar Alpaslan'ın eşine sinirlendiği için oğlunun boğazına bıçak dayadığını ancak zarar vermediğini, görüntünün eski olduğunu söylediği belirtildi.

6,5 yıla kadar hapis istemi

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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