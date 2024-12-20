Canik Belediyesi Personeline Dolandırıcılığa Karşı Eğitim Verildi

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Samsun'un Canik Belediyesi personeline 'Dolandırıcılara Karşı Güvende Kalma Eğitimi' verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personellerini aylık belirli periyotlar halinde farklı konu başlıklarında eğitim programlarıyla buluşturduklarını belirterek, "Ekip arkadaşlarımızın mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediyesi personellerini, belediye hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesini hedefleyen eğitim programları ile birlikte bireysel gelişimi destekleyen eğitim programlarıyla da bir araya getirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ekip arkadaşlarımızın hem mesleki hem de bireysel gelişim süreçlerine destek olmak amacıyla eğitim programları ve toplumsal farkındalık etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aylık periyotlar halinde, farklı konu başlıklarında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde ekip arkadaşlarımızı, alanında uzman isimlerle bir araya getiriyoruz. Eğitim takvimimizi güncel tutuyor, eğitim konularımızı çeşitlendiriyoruz. Kıymetli ekip arkadaşlarımıza yönelik eğitim, seminer ve konferans programları gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Dolandırıcılara Karşı Güvende Kalma' eğitimi

Canik Belediyesi 2024 Aralık ayı eğitim programı çerçevesinde belediye personellerine, 'Dolandırıcılara Karşı Güvende Kalma' eğitim programı gerçekleştirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Canik Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programında Canik Belediyesi personellerine sosyal medya dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, e-posta ve kısa mesaj dolandırıcılığı, mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, sahte siteler üzerinden dolandırıcılık, keylogger ve screenlogger dolandırıcılık yöntemleri ile dolandırıcılara karşı güvende kalma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. - SAMSUN