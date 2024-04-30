Çankaya'da Bir Kadın, Kendi Otomobilinin Çıkışını Engellediği İçin Başka Bir Otomobile Yumurta Fırlattı ve Çarptı - Son Dakika
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Çankaya'da Bir Kadın, Kendi Otomobilinin Çıkışını Engellediği İçin Başka Bir Otomobile Yumurta Fırlattı ve Çarptı

Çankaya\'da Bir Kadın, Kendi Otomobilinin Çıkışını Engellediği İçin Başka Bir Otomobile Yumurta Fırlattı ve Çarptı

Çankaya ilçesinde bir marketin otoparkında yaşanan olayda, bir kadın kendi otomobilinin çıkışını engelleyen başka bir otomobile önce yumurta fırlattı, ardından aracıyla çarptı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

30.04.2024 15:15
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Çankaya'da bir marketin otoparkında kendi otomobilinin çıkışını engelleyen başka bir otomobile önce yumurta fırlatıp, sonra aracıyla çarpan kadın, vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir market otoparkında meydana geldi. Marketten çıkan ismi öğrenilemeyen kadın, otomobilinin arkasına başka bir sürücünün çektiği otomobil yüzünden otoparktan çıkamadı. Marketten aldığı yumurtayı çıkışını engelleyen otomobile fırlatmaya başlayan kadın, otomobiline bindi. Geri manevra yaparak çıkışını engelleyen otomobile çarpan kadın, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çankaya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankaya'da Bir Kadın, Kendi Otomobilinin Çıkışını Engellediği İçin Başka Bir Otomobile Yumurta Fırlattı ve Çarptı - Son Dakika

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