Çankırı'da 102 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 102 Suçlu Yakalandı

24.06.2026 10:53
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Çankırı'da yapılan operasyonlarla 102 şahıs yakalandı, 8'i tutuklandı, 3 yabancı sınır dışı edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 8-21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalanıp, 8'i tutuklandı. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi.8 narkotik, 2 kaçakçılık ve 1 terör operasyonunda 19 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde; 4,92 gram kokain maddesi, 31 adet sentetik ecza hapı, 22,53 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2,66 gram metamfetamin maddesi, 0,56 gram amfetamin ele geçirildi. Trafik denetimlerimde ise 2 bin 925 araç sürücüsüne idari işlem uygulanıp 268 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 102 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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