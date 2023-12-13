Çankırı\'da 113 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Çankırı'da 113 adet suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan H.C.A. isimli bir şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde şahsın 113 adet suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI