Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.42'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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