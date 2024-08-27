Çankırı\'da 3 Bin 92 Araç Sürücüsüne 6 Milyon 404 Bin 608 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 92 araç sürücüsüne 6 milyon 404 bin 608 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12-26 Ağustos tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde araç ve sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 165 araç trafikten men edilirken, 3 bin 92 araç sürücüsüne toplamda 6 milyon 404 bin 608 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI