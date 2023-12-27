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Çankırı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Çankırı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı, herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Çankırı\'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
27.12.2023 - 17:34,
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Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı, herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

AFAD'dan alınan verilere göre, saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale'de hissedildi. Vatandaşları derinden etkileyen depremin ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar açıklamada bulundu. Vali Taşolar, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun" dedi.

Kastamonu'da da hissedilen depremin ardından Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, olumsuz bir durum haberine ulaşılmadığını belirterek, "Saat 16.04'te Ilgaz merkezli 7 kilometre derinlikte ve 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar Kastamonu'da bir hasar ihbarı yoktur. Hemşehrilerimize ve depremin hissedildiğini yerlerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini unutuyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika


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