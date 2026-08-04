Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı. Yakalanan 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda ise 4 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 350 gram eroin, 250 gram esrar, 233 kök kenevir bitkisi, 40 gram kenevir tohumu, 1.045 adet sentetik ecza hapı, 10,38 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 468 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 154 araç trafikten men edildi.