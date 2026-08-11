Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polis, hakkında yakalama kararı olan 57 kişiyi yakaladı, 7'si tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 03-09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı. Yakalanan 9 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen 2 operasyonda ise 5 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 637 adet sentetik ecza hapı, 40,79 gram sentetik kannabinoid, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 196 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 146 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Jandarma, Çankırı, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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