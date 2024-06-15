Çankırı'da 7 yaşındaki çocuk ve babaannesi boğulmaktan son anda kurtarıldı

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde ırmağa düşen 7 yaşındaki çocuk ve kendisini kurtarmaya çalışan babaannesi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki B.Ç., oyun oynarken Kızılırmak Nehri'ne düştü. Durumu gören babaannesi Hatice Y. de B.Ç.'yi kurtarmak için nehre girdi. Boğulmak üzere olan B.Ç. ve babaannesi çevredeki vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkartıldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak babaanne ve torununa ilk müdahalesini yaptı. B.Ç. ve Hatice Y. daha sonra Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile görüşmeleri neticesinde 7 yaşındaki B.Ç. ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi - ÇANKIRI