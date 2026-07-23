Çankırı'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çankırı'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
23.07.2026 18:59
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Çankırı'da bir evin bahçesindeki örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankırı'da bir evin bahçesinde çıkan örtü yangıı itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak eve sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Çankırı, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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