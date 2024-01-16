Çankırı\'da Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezai İşlem

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir sürücünün otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken aracı da trafikten men edildi. - ÇANKIRI