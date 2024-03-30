Çankırı'da feci kaza: Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Çankırı'da feci kaza: Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kalarak can verdi

Çankırı-Karabük karayolunda meydana gelen feci kazada, oy kullanmak için memleketlerine gitmek için yola çıkan 4 kişilik aile, tırın üzerine devrilen araçlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden 4 kişinin kimlikleri tespit edildi ve araçları demir yığınına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.03.2024 17:06
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Çankırı'da feci kaza: Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kalarak can verdi

D100'deki feci kazada hayatını kaybeden ailenin kimlikleri tespit edildi, araçlarından geriye demir yığını kaldı

ÇANKIRI - Çankırı- Karabük karayolunda tırın arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden aile üyelerinin oy kullanmak için memleketlerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmak için memleketleri Ordu'ya gittikleri öğrenilen ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri yola duba yerleştirdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.D. idaresindeki tır, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem ve kız kardeşi Yurdagül Dovan olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışının İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlandığı D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Cenazeleri morga kaldırıldı

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, morga kaldırıldı. Kazada demir yığınına düşen hafif ticari araç ile tır, çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da feci kaza: Oy kullanmak için memleketine giden 4 kişilik aile, tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika

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