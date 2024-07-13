Çankırı\'da Gerçekleştirilen Operasyonda 7 Tabanca ve 9 Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Çankırı'da, 75 ilde gerçekleştirilen "Mercek-21" operasyonları çerçevesinde, polis ekipleri tarafından 7 tabanca ve 9 adet av tüfeği ele geçirilirken, 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-21" operasyonları düzenlendiği duyurulmuştu. Operasyonlar çerçevesinde Çankırı'da da tespiti yapılan adreslerde arama yapıldı. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı'da düzenlenen asayiş operasyonları neticesinde 7 tabanca ve 9 adet av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI