Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

3.Sayfa

Çankırı'da vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.'nun vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ali U., hastanede tedavi altına alındı. Ankara'ya sevk edilen Ali U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇANKIRI