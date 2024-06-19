Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U., vücuduna yapışan kene sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.06.2024 10:27
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Çankırı'da vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.'nun vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ali U., hastanede tedavi altına alındı. Ankara'ya sevk edilen Ali U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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