Çankırı'da otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Çankırı'da otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çankırı\'da otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çankırı'nın Ovacık ilçesinde yol kenarında duran bir otomobilde 26 yaşındaki genç bir adamın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç adamın başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 16:44
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Çankırı'da yol kenarında duran otomobilde 26 yaşındaki genç, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, il merkezi Ovacık grup yolunda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duran 06 MIC 401 plakalı otomobil içerisinde Emre Melek'in (26) cansız bedenine rastlayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melek'in tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Melek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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