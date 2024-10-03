Çankırı'da Polis ve İstasyon Çalışanı Arasında Arbede - Son Dakika
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Çankırı'da Polis ve İstasyon Çalışanı Arasında Arbede

Çankırı\'da Polis ve İstasyon Çalışanı Arasında Arbede

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda polis ile çalışan arasında arbede çıktı, soruşturma başlatıldı.

03.10.2024 19:10
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Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda polis memurları ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında çıkan arbede kameraya yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, Çankırı Valiliği olaya karışan şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Olay, Çankırı il merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen özel harekat polisleri ile bir istasyon çalışanı arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesi ile sonlanan kavganın ardından her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili idari ve adli işlem başlatıldı. Yaşanan arbede ise akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir petrol istasyonunda Özel Harekat polisleri ile petrol çalışanları arasında bir tartışma ve arbede yaşanmış olup konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Olaya karışan ilgili şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Polis ve İstasyon Çalışanı Arasında Arbede - Son Dakika

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