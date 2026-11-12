Çankırı'da polis ve jandarma bir haftada aranan 39 kişiyi yakaladı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da polis ve jandarma bir haftada aranan 39 kişiyi yakaladı, 4'ü tutuklandı

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Çankırı\'da polis ve jandarma bir haftada aranan 39 kişiyi yakaladı, 4\'ü tutuklandı
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Çankırı'da 2-8 Kasım arasındaki asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında aranan 39 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı. Uygulamalarda 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi başlatılırken 1248 sürücüye idari işlem yapıldı ve 119 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanırken, şahıslardan 4'ü tutuklandı. Öte yandan, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 8 operasyonda ise 13 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, 2,98 gram sentetik kannabinoid, 10,24 gram metamfetamin, 163,04 gram esrar, 952 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ise kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 248 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 119 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
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