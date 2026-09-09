Çankırı'da Polis ve Jandarmanın Operasyonlarında 42 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da Polis ve Jandarmanın Operasyonlarında 42 Aranan Şahıs Yakalandı

Çankırı\'da Polis ve Jandarmanın Operasyonlarında 42 Aranan Şahıs Yakalandı
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Çankırı'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı, 2'si tutuklandı. Narkotik operasyonlarında 14 kişi gözaltına alınırken, bin 425 sürücüye ceza kesildi ve 128 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ağustos-07 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalanırken, şahıslardan 2'si tutuklandı. Öte yandan, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 7 operasyonda ise 14 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda; 2 bin 272 adet sentetik ecza hapı, 11,25 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet fişek, 22 litre kaçak alkol, 204,95 gram kokain maddesi ve 50 adet emtia (faturasız kozmetik malzeme) ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 425 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 128 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Çankırı, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da Polis ve Jandarmanın Operasyonlarında 42 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Polis ve Jandarmanın Operasyonlarında 42 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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