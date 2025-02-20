Çankırı'da Suç Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli ile 1 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken yakalanan düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-17 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi ile 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 5,36 gram metamfetamin, 0,89 gram sentetik kannobinoid, 0,84 gram esrar, 45 gram bonzai, 485 adet sentetik ecza hapı, 1 adet damıtma sistemi, 18 litre el yapımı alkol ve 9 adet alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Öte yandan, trafik denetimlerinde de önemli yaptırımlar uygulandı. Denetimler sonucunda 63 araç trafikten men edilirken, 910 sürücüye toplamda 2 milyon 869 bin 765 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI