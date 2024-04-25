Çankırı'da Tavşanın Otomobile Yol Vermemesi - Son Dakika
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Çankırı'da Tavşanın Otomobile Yol Vermemesi

Çankırı\'da Tavşanın Otomobile Yol Vermemesi

Çankırı'da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan, araca yol vermedi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tavşanın 3 dakika boyunca aracın önünden giderek eşlik ettiği görüntülerde yer alıyor.

25.04.2024 09:15
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Çankırı'da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çankırı'da yayladan dönen aracın karşısına çıkan tavşan, 3 dakika boyunca otomobilin önünden koşarak seyir halindeki araca yol vermedi. Tavşan, dakikalarca süren inadın ardından yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu. Araçta bulunanlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, tavşanın aracın önünden dakikalarca koşarak yol vermediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

"3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti"

Tavşanın 3 dakika boyunca kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Akif Metin, "Her yayla dönüşü tavşanlar araçlarımızın önüne çıkıyor ama bu tavşan ise 3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti. Ben de o anları kamera ile kaydederek ölümsüzleştirdim. Bir sağa bir sola koşup dans ederek yol boyunca bize eşlik etti" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Tavşanın Otomobile Yol Vermemesi - Son Dakika

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