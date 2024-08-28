Çankırı\'da tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü Z.İ.K. (24) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeridi kapanan yolda yoğunluk oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI