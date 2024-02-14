Çankırı'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 66 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 66 şahıs yakalandı

Çankırı\'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 66 şahıs yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca düzensiz göçmen yakalanırken, narkotik madde, silah ve sentetik ecza gibi suç unsurları ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

14.02.2024 09:49  Güncelleme: 09:49
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs gözaltın alınırken 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 10.71 gram narkotik madde, 5 tüfek, 82,4 gram kannabinoid, 1,6 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza hapı, 5 tabanca, 1 fişek, 1 adet bıçak ele geçirildi. Avlanma izin belgesi bulunmayan 3 şahsa 13 bin 167 TL idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 41 aracı trafikten men ederken 662 araç sürücüsüne 1 milyon 573 bin 601 TL cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 29 aracı trafikten men ederken 188 araç sürücüsüne 504 bin 974 TL cezai işlem uyguladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 66 şahıs yakalandı - Son Dakika
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