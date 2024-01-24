 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankırı'da yapılan denetimlerde 24 şahıs yakalandı, 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da yapılan denetimlerde 24 şahıs yakalandı, 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 604 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 398 bin 122 TL ceza uygulandı.

Çankırı\'da yapılan denetimlerde 24 şahıs yakalandı, 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesildi
24.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:32
Abone Ol

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun korunması için sürekli olarak denetimler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 38,43 gram metamfetamin, 0,98 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 1 tüfek şarjörü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 48 araç trafikten men edilirken, 604 araç sürücüsüne ise toplam 1 milyon 398 bin 122 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çankırı, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan denetimlerde 24 şahıs yakalandı, 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesildi - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
ABD, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasından ve Türkiye'ye F-16 satışından memnun ABD, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasından ve Türkiye'ye F-16 satışından memnun
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:54:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan denetimlerde 24 şahıs yakalandı, 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement