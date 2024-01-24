Çankırı\'da yapılan denetimlerde 24 şahıs yakalandı, 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 604 araç sürücüsüne 1 milyon 398 bin 122 TL ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun korunması için sürekli olarak denetimler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 38,43 gram metamfetamin, 0,98 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 1 tüfek şarjörü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 48 araç trafikten men edilirken, 604 araç sürücüsüne ise toplam 1 milyon 398 bin 122 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI