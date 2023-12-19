Çankırı\'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 11-17 Aralık tarihleri arasında il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı, 2 tabanca, 2 tüfek, 6 fişek, 7 bıçak, 3 bin 20 adet doldurulmuş makaron ve 5 elektronik sigara ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 52 araç trafikten men edilirken bin 109 araç sürücüsüne 1 milyon 432 bin 24 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI