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Çankırı'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan şahıslar yakalandı ve çeşitli suç eşyaları ele geçirildi. Ayrıca trafik kontrollerinde birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Çankırı\'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi
03.01.2024 - 13:08,
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Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı, 11,4 litre kaçak alkol, 6 adet tabanca, 2 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 121 adet fişek, 4 adet bıçak, poker fişi ve 930 TL nakit para ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 79 araç trafikten men edilirken bin 102 araç sürücüsüne 1 milyon 639 bin 385 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi - Son Dakika
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