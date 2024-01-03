Çankırı\'da yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı, 11,4 litre kaçak alkol, 6 adet tabanca, 2 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 121 adet fişek, 4 adet bıçak, poker fişi ve 930 TL nakit para ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 79 araç trafikten men edilirken bin 102 araç sürücüsüne 1 milyon 639 bin 385 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI