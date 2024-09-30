Çankırı\'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

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Çankırı'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi, Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı'nda meyda na geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.K.yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI