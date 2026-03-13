Çankırı\'da Yumruklu Kavga

Çankırı'da iki grup arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirlerini iterek yumruk attı. Kavga, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların ayırmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ÇANKIRI