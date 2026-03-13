Çankırı'da Yumruklu Kavga - Son Dakika
Çankırı'da Yumruklu Kavga

13.03.2026 05:17
İki grup arasında çıkan kavgayı cep telefonu kamerası kaydetti.

Çankırı'da iki grup arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirlerini iterek yumruk attı. Kavga, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların ayırmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

