Canlarını hiçe sayıp motosiklete 5 kişi bindiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Canlarını hiçe sayıp motosiklete 5 kişi bindiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli seyahati görenleri hayrete düşürdü. Aralarında 2 çocuğun bulunduğu 5 kişinin motosiklete binerek Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından kayda alındı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kişiler, 'pes' dedirtti. Bir vatandaş, 'Görüyor musunuz? O motosiklete nasıl sığdınız?' diyerek bu anları kayda aldı.

06.05.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canlarını hiçe sayıp motosiklete 5 kişi bindiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli seyahati görenleri hayrete düşürdü.

Aralarında 2 çocuğun bulunduğu 5 kişinin motosiklete binerek Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından kayda alındı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan kişiler, "pes" dedirtti. Bir vatandaş, "Görüyor musunuz? O motosiklete nasıl sığdınız?" diyerek bu anları kayda aldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlarını hiçe sayıp motosiklete 5 kişi bindiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:24 Hamas’ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı. Hamas'ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam etme kararı aldı.
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
19:38 9 ilde ’BOZDOĞAN-35’ operasyonlarında 30 DEAŞ şüphelisi yakalandı 9 ilde 'BOZDOĞAN-35' operasyonlarında 30 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: Canlarını hiçe sayıp motosiklete 5 kişi bindiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement