Cansız bedeni bulunan Narin'in bir projedeki görüntüleri ortaya çıktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Bağlar Kaymakamlığı'nın projesindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi" kapsamında Tavşantepe İlkokulunda ücretsiz verilen kuaför hizmetinin görüntülerinde, bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın da yer aldığı görüldü.
Görüntüler, 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin'in Projeden Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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