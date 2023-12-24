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Çantasından 250'den fazla hap çıktı - Son Dakika
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Çantasından 250'den fazla hap çıktı

Balıkesir'in merkez ilçesi Karesi'de şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan Motosikletli polis ekipleri bir şahsın üzerinde yaptıkları kaba aramada sırt çantası içinde 261 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet esrar aparatı ele geçirdiler.

Çantasından 250\'den fazla hap çıktı
24.12.2023 - 12:17,
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Balıkesir'in merkez ilçesi Karesi'de şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan Motosikletli polis ekipleri bir şahsın üzerinde yaptıkları kaba aramada sırt çantası içinde 261 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet esrar aparatı ele geçirdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Karesi, Akıncılar Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama esnasında; Motosikletli Polis Timleri Mert C. K. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst yoklamasında, şahsın üzerinde bulunan sırt çantası içerisinde 20 şarjör halinde toplam 261 adet Sentetik Ecza Maddesi ve esrarı öğütmek için kullanılan 2 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Mert C. K. isimli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çantasından 250'den fazla hap çıktı - Son Dakika


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