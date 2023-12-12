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Çapraz ateşe tutulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çapraz ateşe tutulan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te gece geç saatlerde çapraz ateşe alınarak saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Yusuf Yaylabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çapraz ateşe tutulan genç hayatını kaybetti
12.12.2023 - 12:30,
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Gaziantep'te gece geç saatlerde çapraz ateşe alınarak saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Yusuf Yaylabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi İncili Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki oto tamircisi Yusuf Yaylabaş, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen nedenle husumetlileri tarafından çapraz ateşe alınarak saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından 24 yaşındaki Yaylabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Yaylabaş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Akça Köy Aile Mezarlığında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlatıldığı ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Saldırı, Olay, Güvenlik, Adli Tıp, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

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